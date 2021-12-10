الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ياسر سلطان: إعلان ضوابط رحلات العمرة الأسبوع الجاري

رحلات العمرة
رحلات العمرة

قال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق وعضو غرفة شركات السياحة، إنه من المقرر أن تصدر وزارة السياحة الضوابط المنظمة لعمل الشركات برحلات العمرة خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أن التسريبات التي خرجت حتى الآن وأثارت جدلا هي أن أعداد المعتمرين المصريين ستكون 200 ألف خلال هذا الموسم، موضحا أنه حال خروج الضوابط بهذا العدد سيضر بشركات السياحة التي تنتظر فتح موسم العمرة منذ عامين.

وأضاف «سلطان» في تصريحات لـ«الدستور» أن شركات السياحة بدأت في تفعيل نفسها لتأهيل للعمل خلال هذا الموسم لدى وزارة الحج والعمرة السعودية، لافتا إلى أن اقتصار أعداد المعتمرين على 200 ألف معتمر وسيؤدى لارتفاع أسعار الخدمات العمرة من قبل الوكلاء السعوديين، كما أنه سيؤدى لحرمان عدد كبير من الشركات السياحة بتنظيم رحلات العمرة.

وأشار إلى أن شركات السياحة ستعمل عبر البوابة المصرية العمرة وستقوم بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة، موضحة بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.

وستَمنح وزارة السياحة الكود التعريفي لكل معتمر، بالتنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي للمعتمرين، أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري لإصدار تذاكر السفر لهم، كما تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيًا لأقسام بمنافذ الجمهورية.

اللجنة العليا للحج والعمرة وزارة السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار شركات السياحة اعداد المعتمرين المصريين الضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة

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