لقاح كورونا.. خطوات إعادة تسجيل الطلب

خطوات إعادة تسجيل طلب لقاح كورونا من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة خاصة عقب تنفيذ قرار منع دخول المصالح الحكومية لغير الملقحين لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل و مراكز الحصول على اللقاح في القاهرة و مواعيد عملها.



ما خطوات إعادة تسجيل طلب لقاح كورونا

يرغب الكثير من المواطنين اللذين فاتهم معاد لقاح كورونا على كيفية إعادة تسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة حيث يتم ذلك في الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع كورونا التابع لوزارة الصحة من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين

كتابة بيانات الراغب في اللقاح (الاسم، الرقم القومي، الجنسية، محافظة ومنطقة الإقامة، ...)

اختيار فئة المستهدفة

اختيار الوظيفة

إدخال رقم الهاتف المحمول

الضغط على زر الحفظ

ظهور رسالة تم إدخال البيانات من قبل وتحديد موعد الضغط على زر موعد جديد

استقبال رسالة بنفس رقم الطلب السابق لتحديد موعد جديد للقاح.

مراكز تلقي اللقاح في القاهرة



خصصت وزارة الصحة والسكان عدد من المراكز الطبية المخصصة لتطعيم كورونا في أماكن مختلفة في القاهرة أهمها المركز الطبي في النزهة الجديدة المركز الطبي في القطامية ومركز المؤتمرات الإنجيلية التابع للتأمين الصحي ومستشفى هليوبوليس ومستشفى المطرية التعليمي ومستشفى أحمد ماهر ومستشفى الزيتون التخصصي ومركز النهضة القديم ومركز الأندلس بمؤسسة الزكاة مركز سراي القبة الطبي مركز غرب مدينة نصر الطبي مركز التجمع التالت الطبي مركز رعاية الأطفال الطبي بالعباسية مركز عابدين الطبي والمركز الطبي في طرة.

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رابط تسجيل بيانات المواطنين للحصول على لقاح كورونا



مواعيد المراكز الطبية المخصصة لتطعيم كورونا

خطوات إعادة تسجيل طلب لقاح كورونا و مواعيد المراكز الطبية من أكثر التساؤلات التي تشغل بال ملايين المصريين حاليا حيث خصصت وزارة الصحة والسكان الساعة الثامنة صباحا لاستقبال كافة المواطنين الراغبين في اللقاح بجميع المراكز الطبية المخصصة للتطعيم ويستمر ذلك حتى الساعة التاسعة مساءً جميع أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية للدولة لتطعيم كافة المواطنين الراغبين في أقرب وقت ممكن.