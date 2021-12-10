الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل أنت من مواليد أحدهم؟.. أشهر 4 أبراج في الخيانة

أبراج
أبراج

عالم الأبراج ملىء بالدراسات الخاصة بعلم الفلك، والتي توضح لنا المزيد من الأمور الغائبة لدينا مثل الصفات التى يمكن أن تكون سائدة في برجك، و على سبيل المثال صفة الخيانة، وليس معنى ذلك أن مواليدهذه الأبراج خائنون بالفعل، ولكنهم فقط يمتلكون القدرة على الخيانة وتجديد علاقتهم بسهولة.

ويوضح خبراء الأبراج وفقا لموقع "fabiosa"، أشهر 4 أبراج يمكن أن تخون بكل سهولة والتي نستعرضها في السطور التالية. 

- برج القوس 

يمتلك أصحاب برج القوس قابلية للخيانة لكونهم أشخاص متمردون على الواقع،و مندفعون ايضًا، فلا يمكن السيطرة عليهم ولابد من إرضائهم قدر الإمكان لتجنب التعرض للخيانة.

- برج الحوت

النجوم لها تأثير مختلف ومعاكس على برج الحوت، بينما يسعى جزء من أرواحهم إلى الثقة والدعم في الصداقة، فإن الجزء الآخر يفكر في الخيانة،  وفي نفس الوقت هم مدفوعون بالأنانية فهم لا يمانعون في حل مشاكلهم على حساب الآخرين.

بالمناسبة لا يستطيع الحوت أن يخون الأصدقاء فحسب، بلقد  يخون النصف الآخر أيضًا.

 

- برج العقرب

بعض الناس لن يتوقفوا عند أي شيء، ومعظم هؤلاء الناس يولدون تحت برج العقرب، لذلك إذا تطلب الأمر خيانة للحصول على ما يريدون فإنهم سيفعلون ذلك.

 الأشخاص  من أصحاب هذا البرج سوف ينشئون، ويتخلصون من كل شىء يقف عقبة في طريقهم، لكن الأصدقاء قبل كل شيء بالنسبة لهم،  وعلى الرغم من ذلك هناك فرصة ضئيلة لأن يذهبوا إلى حد خيانة أحدهم.

- برج الجوزاء

يقترب الناس من الجوزاء بحذر،  فهم يمكنهم لعب الدور الذي يحتاجونهو يمكن أن يتظاهر أصحاب هذا البرج بأنهم ضحية. 

 كما يمكنهم بذل جهود كبيرة للحصول على ما يريدون، وفي بعض الأحيان يلجأون إلى الخيانة، لكنهم في النهاية يجدون دائمًا كلمات تبرر أفعالهم، كما أن الجوزاء ثرثار جدا، لا تتسرع في إخبارهم بأسرارك ، حيث يمكن استخدامها ضدك.

الأبراج مواليد تلك الأبراج خائنون بالفعل برج القوس برج الحوت برج العقرب برج الجوزاء

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