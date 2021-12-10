الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأرثوذكسية تحيي ذكرى رحيل القديس بطرس الرهاوي أسقف غزة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى رحيل القديس بطرس الرهاوى أسقف غزة، ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي، ففي مثل هذا اليوم تنيح القديس بطرس الرهاوي أسقف غزة ،  والذي ولد بمدينة الرها في أوائل الجيل الثالث من أبوين شريفي الحسب والنسب. 

 وأوضح كتاب التاريخ الكنسي، أنه لما بلغ من العمر 20 سنة قدمه أبوه إلى الملك ثاؤدسيوس ليكون بمعيته، ولكن لزهده في أباطيل العالم وأمجاده كان يمارس النسك والعبادة وهو في بلاط الملك، وكان يحمل أجساد بعض القديسين الشهداء من الفرس، وترك البلاط الملكي ومضي فترهب بأحد الأديرة وبعد قليل رسموه أسقفا – دون رغبته - علي غزة وما يليها من الضياع .

وتابع "السنكسار"، قيل عنه انه في أول قداس له فاض من الجسد دم كثير حتى ملا الصينية، ولما نقل جسد القديس يعقوب المقطع إلى أحد الأديرة بالرها ، وحدث إن مرقيان الملك الخلقدوني شرع في اضطهاد الأساقفة الأرثوذكسيين، حضر هذا الأب ومعه جسد القديس يعقوب إلى مصر وذهب إلى البهنسا وأقام بأحد أديرتها ، وهناك اجتمع بالقديس إشعياء المصري .

 و أضاف الكتاب، ثم عاد إلى أرض فلسطين بعد انقضاء أيام مرقيان، وداوم علي تثبيت المؤمنين ، وقد حدث في أحد الأيام وهو يقوم بالقداس الإلهي إن بعضا من أعيان الشعب الموجودين بالكنيسة قد انشغلوا عن سماع الصلاة بالأحاديث العادية ، ولم ينههم القديس عن ذلك. 

 فظهر له ملاك ونهره لأنه امتنع عن زجر المتكلمين في الكنيسة ، وسمع عنه الملك زينون ، فاشتهي أن يراه ، فلم يتمكن من ذلك لان هذا القديس كان لا يحب مجد العالم ، فمضي إلى بلاد الغور  في عيد القديس بطرس بطريرك الإسكندرية، ولما أقام القداس في ذلك اليوم ، ظهر له القديس بطرس وقال له إن السيد المسيح قد دعاك لتكون معنا، فاستدعي الشعب وأوصاهم بالثبات علي الإيمان المستقيم ، ثم بسط يديه وأسلم الروح.

- كتاب السنكسار

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى رحيل كتاب السنكسار الكنسي السنكسار الكنسي لكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكتاب السنكسار الكنسي

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