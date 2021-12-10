أقوال الشهود تؤكد اتهام سيدة بإنهاء حياة طليقها لارتباطه بأخرى في دار السلام

تنشر "الدستور" شهادة الشهود في مقتل مواطن علي يد زوجته وشقيقتها في القضية رقم 881 /ّ5 جنايات دار السلام بسبب انفصالهما وارتباطه بأخرى في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

قال "ك.ع"، 20 سنة، طالب في التحقيقات، أنه حال تواجده بمحل سكنه بالعقار الكائن به محل الواقعة فوجئ بطرق المتهمتان لباب مسكنه مستغيثتين به لإخفائهما لديه، وما أن رفض طلبهما ودفعهما خارج مسكنه وباستراقه النظر من فتحة الباب، أبصر النيران ممسكة بجسد المجني عليه.

من جهتها قالت، "د. ط.ي"، 30، سنة ربة منزل، أنها على إثر حديث جمعها وشقيقتها ووالدتهما بالمجني عليه، إبان عودة المتهمة الأولي لمحل سكنها واستغاثته بهن، لمطالبة المتهمة الأولي باستلام صغيرهما لرعايته وتهيئة أموره للإنفاق عليهما وما ان حضرت المتهمتان لمحل سكن المتهمة الأولى وما أن سعين للصلح بينهم إلا وبادرت المتهمة الأولى بتوجيه عبارات السب والقذف قبل خطيبة المجني عليه، وطالبتهن بمغادرة مسكنها وأغلقت الباب من الداخل عليهم باستخدام المفاتيح خاصته، وأعقبها نشوب مشادة كلامية بينهم نعتت فيها المتهمة الأولي المجني عليه بعبارات خادشة ومحاولة المجني عليه الذود عن نفسه، باستغاثته بقوات الشرطة إلى أن تناهى لسمعه دوي إتلاف بعض المنقولات، وعند ترجلها وشقيقتها لمحل سكن المتهمة الأولي، فوجئت بها وشقيقتها إبان مغادرتهن لمحل الواقعة واشتعال النيران بالمجني عليه.



- أقوال والدة المجني عليه

والدة المجني عليه "ص.ف"، 59 سنة، ربة منزل، شهدت إنه على إثر انفصال علاقة نجلها والمتهمة الأولى الزوجية وإعياء نجلهما قام نجلها، بالتوجه برفقتها للعقار محل سكن المتهمة الأولى لترك الصغير لحسن رعايته، وأضافت بتلقيها اتصالا هاتفيا من نجلها إبان تواجده رفقة المتهمتين بمسكن الأولى، مستغيثا بها لإحضار الشرطة لقيام المتهمتين باحتجازه فصعدت مسرعة لمحل الواقعة مهرولتين، عقب فتحهما باب مسكنهما من الداخل

وأردفت مقررة تفاجئها باشتعال النيران بجسد نجلها.

وقررت بأنه وحال حديثها مع نجلها ابان تواجده للعلاج بإحدى المستشفيات قرر لها قيام المتهمتين بإحكام السيطرة عليه، وإحضار المتهمة الأولى مادة معجلة للاشتعال وسكبها علي جسده وألقت بمصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال قداحة فامتدت النيران لجسده فأحدثت ما به من إصابات.

- شهادة مجري بالتحريات

في حين قال "أ.م" ضابط شرطة، أن تحرياته توصلت لصحة واقعة قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه عند حضوره، لمسكن الأولى لتسليمها صغيرهما أعقبها قيام المتهمة الثانية بغلق الباب من الداخل للحيلولةدون هروب الزوج ، وقيام المتهمة الأولى بسكب مادة معجلة للإشتغال نحوه وإلقاء مصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال قداحة بحوزتها ،فامتدت النيران لجسده ومحتويات مسكن المتهمة الأولى، فأحدثت بالمجني عليه ما به من إصابات قاصدة من ذلك إزهاق روح المجني عليه.