الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات كورونا بالغربية

الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أنه جرى زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا بكافة الأحياء والمراكز، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بمنع دخول المواطنين غير متلقين بلقاح كورونا.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بتكثيف  التوعية، والتثقيف الصحي للمواطنين، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في أماكن التجمعات، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، حفاظاً على الصحة العامة، وكذا تكثيف حملات التوعية لطلبة المدارس بالمحافظة، عن كيفية مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وأهمية تلقي اللقاح للفئات العمرية من 12 حتى 15 عاما، وتقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها .

وأضاف "وكيل الوزارة " أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الطبية التابعة للمديرية بأنحاء المحافظة، والموقع زيادة إقبال المواطنين على المراكز بعد تطبيق هذا القرار، موضحاً أنه جرت زيادة عدد المراكز في كافة أنحاء المحافظة من مستشفيات ووحدات صحية ونقط ثابتة ومتحركة عن طريق فرق العمل المتنقلة بمديرية الصحة.
وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي ، بتطبيق تعليمات رئاسة الوزراء ومنع دخول المواطنين غير متلقين اللقاح  بمنتهى الحزم، تم تشديد الإجراءات على كافة البوابات في المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتزامناً مع ذلك جرى توفير نقاط لتلقي اللقاح على مسافة قريبة من المصالح الحكومية.

-زياده عدد مراكز كورونا بالغربية بدء تنفيذ قرار الوزراء بمنع دخول المواطنين غير متلقين بلقاح

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