«بنك أوف أمريكا» يعتزم توظيف 5 آلاف شخص خلال الربع السنوي الجاري

صرح براين موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، بأن البنك يعتزم توظيف آلاف الموظفين خلال الربع السنوي الجاري، مع ضخ استثمارات ضخمة في مجالات المواهب والتكنولوجيا بحلول العام الجديد.

وصرح موينيهان، في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج: "لدينا آلاف الوظائف المتاحة، وسوف نوظف ما بين أربعة إلى خمسة آلاف شخص خلال الربع السنوي الجاري، ولكن إجمالي عدد الوظائف سوف يظل ثابتا، أو سينخفض في ضوء معدل دوران الوظائف".

وأضاف أن "احتدام المنافسة" على المواهب يغذي بعضا من معدل دوران الوظائف، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى أن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى حركة التوظيف بشكل كامل".

واستطرد بالقول إن من بين المجالات التي ينصب عليها التركيز زيادة عدد المصرفيين في قطاع الإقراض التجاري، مضيفا أن البنك يعتزم إنفاق 5ر3 مليار دولار على التكنولوجيا وبناء، أو إعادة تصميم، أكثر من 350 فرعا.

وأعرب موينيهان عن اعتقاده أن جائحة كورونا هي أكبر خطر يتهدد الاقتصاد الكلي خلال عام 2022، مضيفا أن ارتباك سلاسل الإمداد الناجم عن جائحة كورونا بدأ ينحسر لتعود الأمور إلى طبيعتها.

وأكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سوف يتخذ نهجا حذرا حيال رفع اسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

ويذكر أن أظهرت أحدث إحصاءات من بنك أوف أمريكا لتدفقات الصناديق، أن المستثمرين واصلوا ضخ المزيد من السيولة في السندات والأسهم، إذ بلغت وول ستريت مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا، وظلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية أقل من 1.5 بالمئة.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي استنادًا إلى بيانات من أي. بي. إف. آر إن صناديق الدخل الثابت استقطبت 13.2 مليار دولار، فيما جذبت الأسهم 9.6 مليار دولار.

والتدفقات الأسبوعية على صناديق السندات هي السادسة عشر على التوالي مع تدفق 1.1 مليار دولار على الخزانة الأمريكية.