الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما كمية من مخدر الأيس بقصد الاتجار

تاجري مخدرات
تاجري مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من  القبض على تاجري مخدرات، وبحوزتهما كمية من مخدر الأيس بقصد الاتجار بمنطقة المعصرة. 

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعصرة، لتفقد الحالة الأمنية اشتبهت في سيارة ملاكي، ينبعث منها أدخنة، وبداخلها شخصين، وبالاقتراب منهما، أمكن ضبطهما وهما محمد ط  على، ٢٦ سنة، عاطل ومقيم عرب سلام، وعبدالعزيز س  ٣٩ سنة عاطل ومقيم الدرب الأحمر، وبتفتيشهما عثر على كمية من مادة الايس المخدرة، وبايب، وميزان حساس، وأكياس صغيرة الحجم فارغة، ومجهزة لتعبئة المخدر، ومبلغ ٢٨٠٠ جنيه، وهاتف محمول، فتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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