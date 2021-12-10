سقوط تاجر الهيروين بحلوان وإخطار النيابة للتحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي تاجر مخدرات ضبط بحوزته ربع كليو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة حلوان.

البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة حلوان تفيد قيام المدعو علي ع.ع.ع، 29 سنة، عاطل ومقيم العزبة القبلية دائرة القسم، وشهرته "علي كراكندي" بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على ربع كيلو هيروين وسلاح ابيض عبارة عن مطواه، ومبلغ مالي، وشاكوش، وبمناقشة اقر بحيازتها بقصد الإتجار، والسلاح الابيض للدفاع عن النفس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.