الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يحث بريطانيا على تخفيف إجراءات اللجوء والوفاء بالوعد

ماكرون
ماكرون

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريطانيا، على تسهيل إجراءات اللجوء وجعل العمل بشكل غير قانوني أكثر صعوبة، بهدف وقف الهجرة المحفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي.

 

واتهم ماكرون الحكومة البريطانية بالنكوص عن وعودها بشأن تراخيص الصيد وخيانة الصداقة الفرنسية - البريطانية، من خلال توقيع اتفاق سري لبناء غواصات مع الولايات المتحدة وأستراليا أدى إلى إلغاء عقد فرنسي منافس.

 

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي، إن الحكومة البريطانية "لا تفعل ما تقول"، مضيفا أن البلدين "بحاجة إلى العمل معا بحسن نية"، لا سيما في مجال الهجرة.

 

وغادر آلاف المهاجرين الساحل الفرنسي في الأشهر الأخيرة في قوارب مطاطية صغيرة في محاولة للوصول إلى بريطانيا.

 

وحث بريطانيا على خلق مسارات أوضح للجوء لردع الناس عن العبور الخطير. وذكر أيضا أن النموذج الاقتصادي البريطاني الذي يعتمد على العمل غير القانوني للأجانب يجذب بعض المهاجرين.

 

وتتبادل بريطانيا وفرنسا الاتهام بعدم بذل جهود كافية لمنع وفاة ما لا يقل عن 27 مهاجرا إثر غرق قاربهم الشهر الماضي قبالة سواحل كاليه.

 

وقال ماكرون أيضا إن فرنسا ستقرر مع المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الخطوات التالية في نزاع الصيد البحري بين فرنسا وبريطانيا.

بريطانيا على اجراءات وفاء ماكرون تخفيف إجراءات بريطاني تخفيف الوفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

تصريحات الرئيس السيسي حول حرص مصر على استقرار لبنان تتصدر اهتمامات الصحف

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 10-12-2021

كيف أثرت ميجان ماركل فى تغير علاقة كيت وهارى للابد

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)