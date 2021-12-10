الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 10-12-2021

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار، اليوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على السواحل الشمالية، و أن يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.


و فيما يخص الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتشكل شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من و الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة و وسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
الإسكندرية 22 14
وادى النطرون 23 14
طنطا 23 14
شبين الكوم 23 14
دمنهور 22 14
بلطيم 22 13
مطروح 21 13
السلوم 20 09
سيوة 19 10
بورسعيد 21 12
دمياط 21 12
الزقازيق 23 14
المنصورة 22 14
الاسماعيلية 23 14
السويس 23 14
العريش 20 12
رفح 20 13
رأس سدر 24 14
نخل 20 07
نويبع 23 19
طابا 21 12
كاترين 18 08
الطور 25 16
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 26 16
مرسى علم 24 15
الفيوم 23 13
بنى سويف 23 11
المنيا 23 10
أسيوط 24 10
سوهاج 24 10
قنا 25 12
الأقصر 26 12
أسوان 27 13
ادفو 28 13
أبوسمبل 26 12
الوادى الجديد 25 09
شلاتين 28 15
ابو رماد 29 15
حلايب 27 15
رأس حدربة 27 15

 

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