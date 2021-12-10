الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

4 ملايين مشاهدة لتريلر «مربع برمودة»

مربع برمودة
مربع برمودة

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "مربع برمودة" التريلر الدعائي للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع المشاهدات الشهير “يوتيوب”.

ونال الفيلم  إعجاب كل المشاهدين وأظهروا إعجابهم به من خلال تعليقاتهم وإعادة نشرهم للتريلر على صفحاتهم الخاصة، ووصل عدد مشاهدات الفيلم خلال 24 ساعة من صدور الفيلم إلى أكثر من 4 ملايين مشاهدة حتى الآن.

 

أحداث فيلم مربع برمودة 


وطرحت الجهة المنتجة لفيلم "مربع برمودة" البوستر الرسمي للعمل، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمغامرات، ويعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلون في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية، وتم تصوير مشاهد الفيلم في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن، منها أكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلى العديد من الشوارع بالقاهرة. 

 

أبطال فيلم مربع برمودة 


يشار إلى أن اسم الفيلم "مربع برمودة" وليس "مربع برمودا"، والمقصود بكلمة "برمودة" هو الشهر القبطي المعروف، والفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وإنتاج ذا جيت ميديا جروب لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك لصاحبها أحمد البطل، وبطولة مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبدالجليل وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بالسينمات بداية من يوم 22 ديسمبر في مصر والدول العربية.

 

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