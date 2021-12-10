الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

إقالة مدير مدرسة بالمنيا سمح للطلاب بالخروج قبل انتهاء اليوم الدراسي

محافظ المنيا
محافظ المنيا

قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إقالة مدير مدرسة لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي.

وقال بيان صادر عن المديرية إنه بناء على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أصدر وكيل الوزارة قرارا بإقالة مدير مدرسة ابتدائية بإدارة المنيا التعليمية؛ لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بالسماح لطلاب المدرسة بالخروج قبل موعد انتهاء اليوم الدراسي؛ ما عرض حياة الطلاب للخطر الازدحام والتدافع أمام باب المدرسة.

وأضاف البيان أن القرار جاء في إطار حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية مناسبة، ومناخ آمن للطلاب ومحاسبة المقصرين في أداء المهام الموكلة بهم.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مدريه التربيه و التعليم احتفالات مبادارات محافظة المنيا

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