الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

عصابة
عصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، وبحوزتهم فرد محلي، وعدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض – 2 بنسة – مقص).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من الوقائع بدائرتي (قسم شرطة سرس الليان - مركز شرطة الباجور)، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

تشكيل عصابي الداخلية قسم شرطة دراجة نارية مديرية أمن وزارة الداخلية عصابة

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