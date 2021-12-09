تفاصيل ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، وبحوزتهم فرد محلي، وعدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض – 2 بنسة – مقص).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من الوقائع بدائرتي (قسم شرطة سرس الليان - مركز شرطة الباجور)، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.