وزيرة التخطيط تؤكد حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تمثل فئة الشباب ما يزيد علي 60%، متابعه أن ذلك تم من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على المساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم فى حفل تخريج الدفعات من الثالثة وحتى السابعة لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة اسلسكا مصر، والمنعقدة بالتعاون بين وزارة التخطيط وجامعة اسلسكا بقصر القبة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتورة فرنسواز كروز المدير الأكاديمي لجامعة اسلسكا باريس، الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا مصر.

وأشارت الوزيرة، إلى التعاون بين الجانب المصري وجامعة أسلسكا بدأ عام 2015، وتم تتويجه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية في 2018 بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة «اسلسكا مصر» الموقع بين وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية (اسلسكا ــ فرنسا)، لتسهم الجامعة مع باقي المؤسسات التعليمية والتدريبية.

كما أشارت إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن يكون تصميم برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع مؤسسات علمية دولية مرموقة، وعلى أن يشمل محاور مختلفة أكاديمية وتدريبية وعملية متخصصة، بالإضافة إلى محور رئيسي لتنمية مهارة اللغة الإنجليزية، مضيفة أن الوزارة قامت بتطوير عملية التقدم للالتحاق بالبرنامج لتكون من خلال الموقع الالكتروني بما يضمن الشفافية ويفتح المجال لأكبر عدد من المرشحين، مشيرة إلى التزام الوزارة بتقييم الجدارات عند اختيار المتدربين، ليستمر التقييم طول مدة التدريب بما يضمن الكفاءة والفاعلية وتعظيم الاستفادة من البرنامج.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن حفل اليوم يشهد تخريج أبناء الدفعات من الدفعة الثالثة وحتى السابعة من الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية وعددهم 404 طلاب وطالبات يمثلون جميع الوزارات وبعض الجهات التابعة ونحو 15 محافظة، مؤكدة أن ذلك يأتي استنادًا على التوجه الذي تحرص عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتغطية البرامج التدريبية للوزارات والمحافظات المصرية كافة، وذلك في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة التي تعمل الحكومة على تنفيذها في مختلف القطاعات والاقاليم المصرية، وكذلك في ضوء توجه الدولة التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة.

وتوجهت الدكتورة هالة السعيد بالشكر لوزارة الشباب والرياضة على دورها الفاعل في تنفيذ البرنامج من خلال استضافتها وتوفيرها الإقامة للمتدربين من أبناء المحافظات المصرية في مراحل مختلفة للبرنامج، مؤكدة أن هذا التنسيق والتعاون المثمر بين وزارتي التخطيط والشباب والرياضة وكذلك وزارة التعليم العالي ومختلف الوزارات والجهات المصرية هو النهج الذي تحرص الوزارة دائمًا للحفاظ عليه، مضيفة أن أهداف الدولة بمؤسساتها كافة تلتقي عند توفير البيئة والمقومات اللازمة؛ لتعظيم الاستفادة بإمكانيات الشباب المصري والاستثمار في البشر.