الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فتح باب القبول لتقديم الشركات المصرية للعمل في ليبيا (مستند)

الشركات المصرية للعمل
الشركات المصرية للعمل في ليبيا

بدأ فتح باب القبول لتقديم الشركات المصرية المرخص لها قانونا بإلحاق العمالة للخارج، الراغبة في قيدها لدى السفارة الليبية بالقاهرة، على أن يتم إرفاق المستندات اللازمة خلال التقديم للقسم القنصلي بسفارة ليبيا لدى القاهرة.

وأكدت السفارة الليبية فى مصر، اليوم الخميس في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار حرص سفارة دولة ليبيا بالقاهرة على تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذلك الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات القنصلية لها.

وطالبت السفارة الليبية في بيانها اليوم، الشركات المصرية الراغبة في التقديم إرفاق أصل شهادة مزاولة المهنة الترخيص للشركة، أصل السجل التجاري ساري للشركة، أصل للاطلاع صورة البطاقة الضريبية سارية للشركة، أصل للاطلاع صورة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة، سيرة ذاتية عن الشركة، وسابقة أعمال الشركة، الإقرار بالالتزام بشروط التعاقد، عنوان تفصيلي لمقر الشركة وفروعها، الالتزام بشروط التباعد، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأشارت السفارة الليبية لدى القاهرة إلى أن تقديم المستندات المطلوبة يكون عبر نافذة القسم القنصلي، يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمدة أسبوعين، مشددة أنها لن تقبل أية طلبات من شركات إلحاق العمالة الراغبة في قيدها لدى السفارة دون تقديم كافة المستندات المطلوبة.

ليبيا السفارة الشركات المصرية المرخص لها

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

مهمة للغاية.. مدبولي يكشف مطالب رئيس وزراء لبنان خلال زيارته إلى مصر

بعد إحالة «سفاح الإسماعلية».. مراحل القضية بـ«الإفتاء» حتى إصدار الرأي الشرعي

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)

"يائير لابيد" من القاهرة: سنواصل العمل معًا من أجل الاستقرار الإقليمى