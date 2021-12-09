فتح باب القبول لتقديم الشركات المصرية للعمل في ليبيا (مستند)

بدأ فتح باب القبول لتقديم الشركات المصرية المرخص لها قانونا بإلحاق العمالة للخارج، الراغبة في قيدها لدى السفارة الليبية بالقاهرة، على أن يتم إرفاق المستندات اللازمة خلال التقديم للقسم القنصلي بسفارة ليبيا لدى القاهرة.

وأكدت السفارة الليبية فى مصر، اليوم الخميس في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار حرص سفارة دولة ليبيا بالقاهرة على تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذلك الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات القنصلية لها.

وطالبت السفارة الليبية في بيانها اليوم، الشركات المصرية الراغبة في التقديم إرفاق أصل شهادة مزاولة المهنة الترخيص للشركة، أصل السجل التجاري ساري للشركة، أصل للاطلاع صورة البطاقة الضريبية سارية للشركة، أصل للاطلاع صورة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة، سيرة ذاتية عن الشركة، وسابقة أعمال الشركة، الإقرار بالالتزام بشروط التعاقد، عنوان تفصيلي لمقر الشركة وفروعها، الالتزام بشروط التباعد، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأشارت السفارة الليبية لدى القاهرة إلى أن تقديم المستندات المطلوبة يكون عبر نافذة القسم القنصلي، يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمدة أسبوعين، مشددة أنها لن تقبل أية طلبات من شركات إلحاق العمالة الراغبة في قيدها لدى السفارة دون تقديم كافة المستندات المطلوبة.