الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تسترد 95 قطعة أثرية مهربة من إسرائيل (فيديو)

مصر تسترد 95 قطعة
مصر تسترد 95 قطعة أثرية مصرية مهربة من إسرائيل

تسلم وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، 95 قطعة أثرية مصرية تم تهريبها بشكل غير شرعي إلى إسرائيل في وقت سابق، من يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب.

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استرداد 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل 

وأعاد وزير الخارجية الإسرائيلي إلى مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة صادرتها السلطات الإسرائيلية، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الآثار المصرية وهيئة الآثار الإسرائيلية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، :"‏وزيرا خارجية مصر وإسرائيل شهدا وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها من قِبل السلطات الإسرائيلية".

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والتقى شكري، لابيد، في قصر التحرير، فيما قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن استقبال شكري لوزير الخارجية الإسرائيلي جاء تأكيدًا لدور مصر ومساعيها الرامية إلى إحياء مسار السلام، ولمناقشة أبرز قضايا العلاقات الثنائية بين الجانبين.
ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي، صباح اليوم، إلى القاهرة في زيارة رسمية. 

95 قطعة أثرية وزير الخارجية سامح شكري مصر إسرائيل لابيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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