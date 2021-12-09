الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جمال سليمان وماجد الكدواني في حلقة خاصة من «سبوت لايت»

جمال سليمان وشيرين
جمال سليمان وشيرين سليمان

يحل الفنان جمال سليمان، ضيفًا على الإعلامية شيرين سليمان، في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد"، ويكشف خلال اللقاء الخاص عن كواليس مسلسله الأخير والصعوبات التي واجهها وفريق عمل المسلسل أثناء التصوير، كما يتحدث عن تفاصيل أحدث أعماله الفنية في الفترة القادمة وتفاصيل خاصة عن حياته الشخصية.

وتستضيف خلال الحلقة النجم ماجد الكدواني، وأبطال مسلسله الجديد، ويتحدثون عن كواليس العمل وأصعب المشاهد أثناء التصوير وتفاصيل أخرى عديدة.

وتستعرض خلال الحلقة تكريم فريق عمل مسلسل "ليه لأ" وتفاصيل حفل جوائز "اي ريد" الثقافية.

برنامج "سبوت لايت"، تقدمة الإعلامية شيرين سليمان، ويُعرض مساء الجمعة من كل أسبوع على شاشة "صدى البلد" في تمام الساعة العاشرة مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء الساعة ١ ظهرًا على "صدى البلد١" ويوم الإثنين ٨ مساءً على "صدى البلد ٢".

شيرين سليمان ماجد الكدواني الفنان جمال سليمان ابطال مسلسل قناة صدى البلد برنامج سبوت لايت

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