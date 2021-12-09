إزالة 7 حالات تعدٍ على مساحة 910 متر مربع في محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وحوش عيسى ودمنهور عن إزالة 7 حالات تعدٍ علي مساحة 910 م٢ عبارة عن: تنفيذ 3 قرارات إزالة على الري والصرف بمساحة 110 م بالدلنجات، كما تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية كوم زمران على مساحة 370 م، وتم إزالة 2 شدة خشبية بمساحة 280 م٢ بنطاق قرى فرهاش والصوالحية بحوش عيسى.

كما تم إيقاف أعمال وردم حفر في المهد بمساحة 150 م بنطاق قرية دسونس أم دينار بدمنهور.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز رشيد وكوم حمادة والدلنجات ووادي النطرون عن إزالة 49 حالة تعدٍ على مساحة بلغت 11489 م٢ عبارة عن: إزالة 18 حالة تعدٍ على حرم النيل بمساحة 6230 متر ولاية حماية النيل بنطاق محله الأمير برشيد عبارة عن ردم ومزارع سمكية، كما تم إزالة حالة تعدٍ في المهد على الأرض الزراعية بإدفينا بمساحة 117 م، وتنفيذ عدد 26 قرار إزالة بمساحة 2622 م بكوم حمادة عبارة عن 4 قرارات أسوار على مساحة 93 م و22 قرار إزالة على مساحة 2529 ردم ولايه النيل.

كما تم إزالة عدد 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 2400 م بالدلنجات، إزالة حالة تعدٍ في المهد على أملاك الدولة بمساحة 120 م٢ بحي السلام بوادي النطرون عبارة عن مبنى من الطوب البلوك الأبيض بدون سقف.