الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني بشأن استغلال شركات تسويق صور مسؤولين في تضليل المواطنين

النائبة روان لاشين
النائبة روان لاشين

أعلنت روان لاشين، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن قيام شركات تسويق عقاري تستغل صور كبار المسؤولين في الدولة في الترويج لمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خلاف الحقيقة للنصب على المواطنين.

وقالت النائبة روان لاشين، إنه يتفاجئ الكثير من المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك- تويتر"، بوجود صفحات تسويق عقاري تنشط على مواقع التواصل خلال الفترة الأخيرة تبث إعلانات ممولة تروّج من خلالها على مشروعات مملوكة لوزارة الإسكان تنسبها لنفسها في العاصمة الإدارية الجديدة تزعم أنها الشركة المالكة لها، وذلك لاستقطاب المواطنين الراغبين في شراء وحدات إدارية أو شقق سكنية، كما تلجأ إلى الاتصال على العملاء هاتفيًا لتسويق عروضها عليهم.

وتابعت النائبة: “كما تقوم هذه الشركات في الترويج لأنشطة استثمارية في العاصمة الإدارية باستغلال صور لكبار المسؤولين في الدولة، وذلك لإيهام المواطنين لخلق صورة ذهنية خلاف الحقيقة، وبث الطمأنينة في نفوسهم، لاستقطابهم والحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة”، لافتة إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين وقعوا ضحايا لهذه الشركات وتحصلوا من ورائهم على الكثير من الأموال، قبل أن يتبيّن لهم أنهم وقعوا فريسةً في شباك النصب العقاري.

ودعت لاشين، المواطنين من الراغبين في الشراء، إلى التأني والوقوف على حقيقة هذه الشركات التي تزعم على خلاف الحقيقة وتنسب مشروعات بالعاصمة الإدارية مملوكة للدولة على أنها الجهة المالكة لها، والتواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لعرض استفساراتهم قبل الشراء من هذه الشركات.

كما طالبت وزارة الإسكان، باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد هذه الشركات التي تنشط إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومخاطبة الجهات المعنية لإغلاق هذه الصفحات وملاحقة القائمين عليها.

مواقع التواصل قانون رئيس مجلس النواب طلب إحاطة شقق سكنية نصب علي المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

نهاية «دبّور».. الإعدام لـ«سفاح الإسماعيلية»

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

مصرع 3 وإصابة 11 فى غرق مركب لسوء الأحوال الجوية بالبحيرة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"يائير لابيد" من القاهرة: سنواصل العمل معًا من أجل الاستقرار الإقليمى

احتجاز فلسطينية تواجه خطر الطرد من منزلها للاشتباه فى طعنها جارة يهودية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تراقب الإنفاق العسكري لخطط مهاجمة إيران