طرح فيلم «العنكبوت» لأحمد السقا بدور العرض 5 يناير

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “العنكبوت” للنجم أحمد السقا طرح البرومو الدعائي للعمل خلال أيام وتحديدا يوم السبت المقبل، وذلك عقب أن انتهى المخرج أحمد نادر جلال من وضع اللمسات النهائية على الفيلم وذلك تمهيدا لعرض الفيلم بدور العرض السينمائي.

وقررت الشركة طرح الفيلم بالسينمات ودور العرض يوم 5 يناير المقبل، بشكل نهائي بعد عدة تأجيلات ليدخل الفيلم ضمن سباق أفلام موسم رأس السنة.

وانتهى المخرج أحمد نادر جلال مؤخرًا من كل عمليات ما بعد التصوير وأصبحت النسخ النهائية جاهزة للطبع والعرض السينمائي بعد ما يقرب من عامين من التأجيل.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة لفيلم العنكبوت عدة بوسترات منفردة خلال أيام لأبطال الفيلم كلا على حدة على أن يجمع البوستر الرسمي جميع الابطال ويتصدره النجم أحمد السقا.

قصة فيلم العنكبوت

وتدور تفاصيل فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والإثارة، بالإضافة إلى الطابع الرومانسي حين يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدي القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

أبطال فيلم العنكبوت

يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" النجم أحمد السقا، الفنانة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف و هو من إخراج أحمد نادر جلال، و تأليف محمد ناير.

على جانب آخر يواصل النجم أحمد السقا تصوير دوره في فيلم "السرب"، حيث أوشك على الانتهاء من تصويره ويتبقى له أسبوع للانتهاء من تصوير جميع مشاهده والفيلم يشارك في بطولته قصي خولي ومحمد ممدوح ونيللي كريم ومن إخراج أحمد نادر جلال.