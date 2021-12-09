الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح فيلم «العنكبوت» لأحمد السقا بدور العرض 5 يناير

احمد السقا من فيلم
احمد السقا من فيلم العنكبوت

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “العنكبوت” للنجم أحمد السقا طرح البرومو الدعائي للعمل خلال أيام وتحديدا يوم السبت المقبل، وذلك عقب أن انتهى المخرج أحمد نادر جلال من وضع اللمسات النهائية على الفيلم وذلك تمهيدا لعرض الفيلم بدور العرض السينمائي. 

وقررت الشركة طرح الفيلم بالسينمات ودور العرض يوم 5 يناير المقبل، بشكل نهائي بعد عدة تأجيلات ليدخل الفيلم ضمن سباق أفلام موسم رأس السنة. 

وانتهى المخرج أحمد نادر جلال مؤخرًا من كل عمليات ما بعد التصوير وأصبحت النسخ النهائية جاهزة للطبع والعرض السينمائي بعد ما يقرب من عامين من التأجيل.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة لفيلم العنكبوت عدة بوسترات منفردة خلال أيام لأبطال الفيلم كلا على حدة على أن يجمع البوستر الرسمي جميع الابطال ويتصدره النجم أحمد السقا.

قصة فيلم العنكبوت

وتدور تفاصيل فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والإثارة، بالإضافة إلى الطابع الرومانسي حين يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدي القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

أبطال فيلم العنكبوت

يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" النجم أحمد السقا، الفنانة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف و هو من إخراج أحمد نادر جلال، و تأليف محمد ناير. 

على جانب آخر يواصل النجم أحمد السقا تصوير دوره في فيلم "السرب"، حيث أوشك على الانتهاء من تصويره ويتبقى له أسبوع للانتهاء من تصوير جميع مشاهده والفيلم يشارك في بطولته قصي خولي ومحمد ممدوح ونيللي كريم ومن إخراج أحمد نادر جلال. 

العنكبوت فيلم العنكبوب تريلر فيلم العنكبوت العنكبوت احمد السقا موعد طرح فيلم العنكبوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

مهمة للغاية.. مدبولي يكشف مطالب رئيس وزراء لبنان خلال زيارته إلى مصر

بعد إحالة «سفاح الإسماعلية».. مراحل القضية بـ«الإفتاء» حتى إصدار الرأي الشرعي

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)

"يائير لابيد" من القاهرة: سنواصل العمل معًا من أجل الاستقرار الإقليمى