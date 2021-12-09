الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل الكريسماس.. نصائح لإنقاص وزنك بشكل فعال

إنقاص وزنك
إنقاص وزنك

يرغب العديد من الأشخاص في إنقاص الوزن الخاص بهم خاصة بالتزامن مع الاحتفالات الخاصة برأس السنة والعام الجديد، لذا نوجه خلال السطور التالية مجموعة من النصائح من شأنها تساعد في إنقاص الوزن الخاص بك.

 وفقا لموقع "the sun" وجد الباحثون أن أولئك الذين يحصلون على ما بين سبع وتسع ساعات في معظم الليالي يعانون من آلام الجوع أقل.

وقالت الدكتورة ويندي هول، خبيرة التغذية من كلية كينجز كوليدج في لندن، إذا كان الناس أقل تعبا، فقد يكونون أقل ميلا إلى اختيار الأطعمة كثيفة الطاقة، كما أن لديهم فرصة أقل لتناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل.

"تناول المزيد من الألياف" 

ليس من الضروري أن تُعيدَ حميتَكَ الغذائيةَ لفَقدان الوزنِ، مجرد إضافة المزيد من الألياف من الأطعمة مثل الفواكه والخضروات، الشوفان، الشعير، الجاودار، البقول، الأرز البني والعدس، فهذا يشكل فرقا كبير، تقول الخدمة الصحية الوطنية، "هناك أدلة قوية على أن تناول الكثير من الألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء.

"المشي"

 إذا كانت الألعاب الرياضية الخاصة بك ليست في متناول اليد، فعليك الالتزام بالمشي الطويل بدلا من ذلك، لا يزال ان تعتمد على أهداف التمارين -150 دقيقة من الشدة المعتدلة أسبوعيًا، وفقًا لدائرة الصحة الوطنية، بالإضافة إلى اثنين من التدريبات القائمة على القوة، وتقول دائرة الخدمات الصحية إن المشي السريع يمكن أن "يبني القدرة على التحمل ويحرق السعرات الحرارية الزائدة ويجعل قلبك أكثر صحة.

"تغيير طريقة الأكل"

يكون الصيام المتقطع له آثار إيجابية، كما تشير الدراسات إلى أن الصيام لا يساعد بالضرورة على فقدان المزيد من الوزن، ومع ذلك، فإنه قد يكون أكثر بساطة من خفض أحجام الحصص من كل وجبة.

ووجدت مراجعة واحدة نشرت في المراجعة السنوية للتغذية، والتي حللت 25 دراسة، أن الأشخاص الذين استخدموا الوجبات الغذائية الصيامية لم يفقدون وزنًا أكثر خلال فترة ثمانية أسابيع مقارنة بأولئك الذين قيدوا السعرات الحرارية الخاصة بهم ومع ذلك، فقد توقفن عن فقدان وزنهن بنسبة 7 في المائة لمدة عام.

"شرب ما يكفي من الماء"

في كثير من الوقت يكون شعورنا عطشا وليس جوعا، فالجفاف يمكن أن يجعلكم تشعرون بالتعب وفقدان الذعر، كتبت أخصائية التغذية الرائدة سوزي بوريل في مدونتها: "إن البدء كل يوم بـ 300 إلى 500 مل من الماء هو أحد أسهل الروتين اليومي التي يمكنك فعله، "ليس فقط لإعادة الترطيب بعد الراحة في الليل ولكن للمساعدة في تحريك الجهاز الهضمي، وقد تبين أن الماء البارد البارد، على وجه الخصوص، يزيد من معدل الحرق قليلاً بعد الاستهلاك.

الابتعاد عن زيادة الوزن وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل تناول المزيد من الألياف أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري شرب ما يكفي من الماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

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