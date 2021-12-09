الخميس 09 ديسمبر 2021
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اقتصاد

ما المزايا التي يوفرها الدليل الإرشادي لاحتساب الضريبة على المرتبات؟

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

قالت مصلحة الضرائب، إنه حرصًا على استمرار دور مصلحة الضرائب في التوعية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020، تم إعداد دليل إرشادي بشأن احتساب الضريبة على المرتبات.

وينص الدليل على أن الملتزم بتقديم الإقرار الربع سنوي هم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات و المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، أما الإقرار الضريبي السنوي فيلتزم به من تضمن دخلة إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات، ومن كان دخله من إيرادات المرتبات وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

ويُشير إلى أنه يحق للممول الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه خلال 30 يوم من تاريخ استلام المرتب، لمأمورية الضرائب أو لجهة العمل، كما تخضع المبالغ التي يتقاضاها العامل أو الموظف من غير جهة عمله إلى الضريبة على المرتبات بسعر 10% دون أي تكاليف أو خصومات أخرى، وتضمن القانون إعفاء حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها ، ولا تخضع للضريبة.

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