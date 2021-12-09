الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الهند تسجل 9419 إصابة و159 وفاة جديدة بكورونا

جريدة الدستور

سجلت الهند 9 آلاف و419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و666 ألفا و241 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة ،إنديا توداي"، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الوفيات إلى 474 ألفا و111 شخصا بعد وفاة 159 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن 8 آلاف و251 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و97 ألفا و388 شخصا، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 94 ألفا و742 حالة.

نيودلهي كورونا الصحة الهندية

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