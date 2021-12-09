«البنتاجون»: شحن الجزء الأخير من الأنظمة الأمنية لأوكرانيا الأسبوع الجاري

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إنه سيتم خلال هذا الأسبوع شحن الجزء الأخير من الأنظمة الأمنية المتفق عليها مع أوكرانيا منذ أغسطس الماضي بقيمة 60 مليون دولار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة، أنه يتم بالفعل شحن الأجزاء الأخيرة من الاتفاق الأمني الحالي، والتي تشمل أسلحة صغيرة وذخيرة.

وأوضح أن الأجزاء الأخرى من حزمة المساعدات الأمنية، تستهدف مساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن سيادة بلادهم، من بينها أنظمة صواريخ "جافيلين" والتي هي بالفعل في أيدي الجنود الأوكرانيين.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده وبعض حلفائها داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتزمون عقد اجتماع مع روسيا بهدف خفض حدة التوتر بشأن أوكرانيا، حيث سيتناولون مخاوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء الحلف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله للصحفيين ، إنه يأمل في أن يعلن عن عقد لقاء يضم على الأقل أربعة من حلفائنا الكبار في حلف الأطلسي، وستكون مسألة النقاش هي مشكلات بوتين مع الحلف "بشكل كبير، وما إذا كان يمكننا التوصل إلى أي تسوية لتهدئة التوترات على الجبهة الشرقية".

ويأتي إعلان بايدن عن خطط لعقد اجتماع في أعقاب قمة عقدها بالفيديو "كونفرانس" استمرت ساعتين، مع بوتين الثلاثاء بهدف تجنب حدوث غزو روسي لأوكرانيا.

وحشد الكرملين أكثر من 100 ألف جندي على حدود روسيا مع جارتها أوكرانيا، بالإضافة لدبابات ومدفعية ومعدات ثقيلة أخرى.