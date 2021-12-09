الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون»: شحن الجزء الأخير من الأنظمة الأمنية لأوكرانيا الأسبوع الجاري

البنتاجون
البنتاجون

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إنه سيتم خلال هذا الأسبوع شحن الجزء الأخير من الأنظمة الأمنية المتفق عليها مع أوكرانيا منذ أغسطس الماضي بقيمة 60 مليون دولار.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة، أنه يتم بالفعل شحن الأجزاء الأخيرة من الاتفاق الأمني الحالي، والتي تشمل أسلحة صغيرة وذخيرة.
وأوضح أن الأجزاء الأخرى من حزمة المساعدات الأمنية، تستهدف مساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن سيادة بلادهم، من بينها أنظمة صواريخ "جافيلين" والتي هي بالفعل في أيدي الجنود الأوكرانيين.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده وبعض حلفائها داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتزمون عقد اجتماع مع روسيا بهدف خفض حدة التوتر بشأن أوكرانيا، حيث سيتناولون مخاوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء الحلف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله للصحفيين ، إنه يأمل في أن يعلن عن عقد لقاء يضم على الأقل أربعة من حلفائنا الكبار في حلف الأطلسي، وستكون مسألة النقاش هي مشكلات بوتين مع الحلف "بشكل كبير، وما إذا كان يمكننا التوصل إلى أي تسوية لتهدئة التوترات على الجبهة الشرقية".

ويأتي إعلان بايدن عن خطط لعقد اجتماع في أعقاب قمة عقدها بالفيديو "كونفرانس" استمرت ساعتين، مع بوتين الثلاثاء بهدف تجنب حدوث غزو روسي لأوكرانيا.

وحشد الكرملين أكثر من 100 ألف جندي على حدود روسيا مع جارتها أوكرانيا، بالإضافة لدبابات ومدفعية ومعدات ثقيلة أخرى.

واشنطن الولايات المتحدة أوكرانيا الأنظمة الأمنية الأنظمة الأمنية مع أوكرانيا البنتاجون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 9-12-2021

«عارية فى البلكونة».. أهالِى التجمع يطلبون الشرطة لسيدة

اليوم.. الحكم على شقيق حسن مالك و46 آخرين لتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج

مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى العالمي للتعليم العالي وتداعيات الطقس السيئ تتصدر الصحف

اليوم.. نظر دعوى قناة النهار بطلب 5 ملايين جنيه كتعويض للتشهير بها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

ماجد حبته

التعليم العالى.. والبحث العلمى

حسين دعسة

حسن البطل قامة ثقافية فلسطينية.. وداعاً

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاز فلسطينية تواجه خطر الطرد من منزلها للاشتباه فى طعنها جارة يهودية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تراقب الإنفاق العسكري لخطط مهاجمة إيران

إنهاء الاحتلال.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى ونظيره التونسى