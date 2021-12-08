الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تعلن تشغيل رحلة أسبوعية بين القاهرة وجوهانسبرج

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران استئناف تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا بين القاهرة وجوهانسبرج، الخميس، من كل أسبوع اعتبارًا من 16 ديسمبر الجاري، على أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة ٢٣:٠٥ مساء، وأنه من المخطط أن تسير الشركة الرحلة بأحدث طرازاتها.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران ١٧١٧ أو egyptair.com أو عن طريق مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم، وسيتم تطبيق الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية للركاب القادمين إلى مصر.

تشهد المطارات ذات المقاصد السياحية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الشتوي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم حتى الآن.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

مصر للطيران جوهانسبرج القاهرة مكاتب مصر للطيران وزارة الصحة المصرية تطبيق الاجراءات الوقائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

«عارية فى البلكونة».. أهالِى التجمع يطلبون الشرطة لسيدة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

زيادة رحلات الشحن الجوي بقرية البضائع ببرج العرب

بالأرقام.. كيف خسر العالم اقتصاديًا بعد اكتشاف «أوميكرون»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حسن البطل قامة ثقافية فلسطينية.. وداعاً

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إنهاء الاحتلال.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى ونظيره التونسى

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس