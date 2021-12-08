الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع سائق إثر انقلاب سيارة نقل ببني سويف

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت جهات التحقيق في بني سويف بالتصريح بدفن جثة سائق سيارة نقل "تريلا"، لقى مصرعه على طريق الجيش في نطاق محافظة بني سويف، وإصابة التباع، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة نقل على طريق الجيش، بالقرب من كافيتريا السوهاجي في اتجاه المنيا، ما أسفر عن مصرع "سيد.ع.س"، 52 عاما، سائق السيارة، وإصابة التباع، جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات من استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز، كما يجب على المواطنين عدم السير أعلى الطرق، وتم تخصيص رقم للطوارئ والإغاثة لسائقى السيارات وهو ‪01221110000.

وشددت إدارة المرور على تجنب تخطى السيارات، أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى، وعدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومنع السير عكس الاتجاه لتجنب وقوع حوادث المرورية، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة السريعة على جميع الطرق السريعة والرئيسية، لمواجهة الأعطال المفاجئة، الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى مراقبة الكاميرات لكافة الطرق والإبلاغ عن أى حوادث أو أعطال مرورية.

ونصحت الإدارة، قائدي السيارات بالسير بهدوء على كافة الطرق أثناء نشاط الرياح، خاصة الصحراوية المؤدية من وإلى الإسكندرية ومطروح وباقي المحافظات، وفى حالة رصد أى معوقات مرورية، سيتم الانتقال إليها بشكل سريع، ليتم العمل على إزالتها لمنع التكدسات المرورية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، لحظة بلحظة، مع الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس، بالإضافة إلى رصد كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، للتأكد من مدى تأثير العواصف الترابية عليها، وما إذا كان هناك صعوبة في الرؤية من عدمه، وستقوم الإدارة، بغلق أي طريق تصعب عليه الرؤية، حفاظًا على حياة المواطنين مرتادي الطرق.

الإدارة العامة للمرور حالة الطقس بني سويف انقلاب سيارة أمن حوادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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