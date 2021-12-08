حبس متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس سيدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من مسكن مواطنة ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من إحدى السيدات ومقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة لدى المُبلغة - مقيمة بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ – لها معلومات جنائية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال عملها لدى المجني عليها ، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها "بمسكنها".

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.