الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء المؤتمر الـ45 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس

الأمين العام
الأمين العام

افتتح توفيق شرف الدين، وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، بقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، فاعليات وأحداث المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب.

ويتحدث في جلسة الافتتاح كل من: الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والفريق الحقوقي مهدي هادي علي الفكيكي مستشار وزير الداخلية في جمهورية العراق ورئيس المؤتمر.

ويشارك في هذا المؤتمر، كبار المسئولين الأمنيين في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ويناقش المؤتمر عددًا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، استغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة النقل البري، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2021م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2021م، وتصور للاحتفال باليوبيل الذهبي لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب لعام 2022م.

وسينظر المؤتمر في خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.

وسيجري خلال المؤتمر، عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

وزير الداخلية قاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تونس جلسة الافتتاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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