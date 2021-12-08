الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في استجابة سريعة.. إنقاذ سيدة مسنة محتجزة داخل منزلها

إنقاذ سيدة مسنة محتجزة
إنقاذ سيدة مسنة محتجزة داخل منزلها

 نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في إنقاذ سيدة مسنة محتجزة داخل منزلها، وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة لها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها تفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي بوجود مواطنة "مسنة" تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، داخل إحدى الغرف بمسكنها، حيث أغُلق عليها الباب بطريق الخطأ ولم تتمكن من الخروج.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وأمكن فتح الباب وإخراجها وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها، هذا وقد تقدمت المواطنة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

استجابة سريعة منزل محتجزة سيدة مسنة إنقاذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

«الإيسيسكو» تهدي الرئيس السيسى درع «تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة»

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

نقل مدير مدرسة ومعلمتين فى مصرع طالب داخل مدرسة بكفر شكر

السيسى يشهد انطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى ومؤتمر «الإيسيسكو»

سفير روسيا بالقاهرة: التعاون مع مصر شهد دفعة بفضل العلاقات بين الرئيس السيسى وبوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة