في استجابة سريعة.. إنقاذ سيدة مسنة محتجزة داخل منزلها

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في إنقاذ سيدة مسنة محتجزة داخل منزلها، وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة لها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها تفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي بوجود مواطنة "مسنة" تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، داخل إحدى الغرف بمسكنها، حيث أغُلق عليها الباب بطريق الخطأ ولم تتمكن من الخروج.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وأمكن فتح الباب وإخراجها وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها، هذا وقد تقدمت المواطنة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.