صاحبة جمعية استهلاكية تستولي على سلع تموينية مدعمة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق أسفرت عن، صاحبة فرع جمعيتي مستولية على سلع تموينية مدعمة بقيمة 170000،مائة وسبعون ألف جنيها، وتم ضبط عدد 7 محلات جزارة تعرض للبيع لحومًا بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك عدد 4 مطاعم شهيرة تستخدم لحومًا مفرومة غير صالحة ومتغيرة الصفات الطبيعية، وقد بلغت الكميات المضبوطة 63 كجم لحوم.

كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية في محيط بعض المدارس ومنها عدد 26 علبة زبادي عدد 12 لفة سمبوسة، 3 كجم لانشون، عدد 72 باكو بسكويت وعدد 48 قطعة شيكولاته، عدد 18 علبة نسكويك مشروب شيكولاتة وجميعها منتهية الصلاحية.

وكانت مديرية التموين والتجاره الداخليه بالبحيرة قد تمكنت من ضبط سيارة نقل بمقطورة أثناء تهريبها لكميات كبيرة من السكر التمويني المدعم بعد أن قام مسئولي أحد المضارب بتحميلها كميات كبيرة من شكائر السكر التمويني وتغطيته بكميات كبيرة من شكائر الأرز، وقد تم التحفظ على السيارة والمقطورة وجرد محتوياتها والتي بلغت 18400 كجم من السكر المدعم، و4600 كجم من الأرز، بإجمالي 23 طن وقد تم التحفظ على السيارة والمقطورة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تسليم عدد ثلاثة متهمين للنيابة العامة رفقة المحضر.