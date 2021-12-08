الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى فى ضيافة منى الشاذلى الليلة على «cbc»

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، في التاسعة مساءً خلال حلقتي الأربعاء والخميس 8 و9 ديسمبر الجاري، من برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» الفضائية. 

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد غيابها الطويل بسبب الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، في حوار ينتظره الكثير من المتابعين والجمهور. 

ياسمين عبد العزيز 

تفاصيل حلقة ياسمين عبدالعزيز مع منى الشاذلي

ومن المقرر أن تحكي النجمة ياسمين عبدالعزيز، خلال حديثها في الجزء الأول من اللقاء المذاع عبر حلقتين، تفاصيل محنتها الصحية لأول مرة، وكيف ساءت حالتها الصحية نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت باقتراب محقق من الموت من شدة الألم، كما روت ياسمين بالتفصيل كيف تطورت حالتها حتى وصلت إلى هذه الحالة، وأسباب عدم مقاضاتها الطاقم الطبي الذي تسبب في وصولها لهذه الحالة حتى الآن.

وفي الجزء الثاني من اللقاء، انضم لها زوجها النجم أحمد العوضي، في أول ظهور إعلامي لهما سويًا، وخلال هذا اللقاء روى العوضي أيضًا تفاصيل الحالة الصحية لياسمين وقت الأزمة وكيف تعامل معها، كما حكى عن كيفية إدارته الأزمة وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية، وفي هذا الجزء من اللقاء تشارك العوضي وياسمين مجموعة من الألعاب التليفزيونية التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.

وعلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على تصريحات الفنانة هند صبري، بعدما تحدثت الأخيرة عنها خلال ندوتها على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، مشيدًة بموهبتها التي جعلتها واحدة من أهم نجمات جيلها.

وكتبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر خاصية الـ"ستوري" من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "حبيبتي يا هند".

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