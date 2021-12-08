التحفظ على كميات من عبوات زيوت السيارات مجهولة المصدر فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 856 لتر زيت سيارات مجهول المصدر، و624 عبوة زيت غير مدون عليها تواريخ الإنتاج والصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقة اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن زيوت سيارات بمنطقة أبيس لحيازته عبوات زيت سيارات مجهولة المصدر.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 856 لتر زيت سيارات، و624 عبوة زيت، غير مدون عليها تواريخ الأنتاج و الصلاحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ علي كميات كبيرة من زيوت محركات السيارات داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص غير صالحة ومنتهية الصلاحية يتم تدويرها وتعبئتها من جديد ووضع عليها علامات تجارية لشركات كبيرة ويتم تداولها بالاسواق علي خلاف الحقيقه، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير عن مصنع بالكيلو 23.5 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى بمنطقة مرغم دائرة العامرة اول، بتعبئة زيوت محركات السيارات لشركات ذات علامات تجارية بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون تفويض من هذه الشركات، وتعبئة زيوت محركات سيارات فى جراكن بدون بيانات وبدون تواريخ صلاحية على المنتج النهائي مما يؤدي إلي الغش التجاري.

تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 3 براميل زيوت وزن البرميل 180 لتر إجمالي 540 لتر منتهية الصلاحية، و10 جراكن بلاستيك وزن الجركن الواحد 20 لترا بإجمالى 200 لتر زيت مدون عليها علامة تجارية شهيرة بدون تفويض، و16 جركن بلاستيك أبيض اللون مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض وزن الجركن الواحد 16 لترا بإجمالى 256 لتر زيت.

كما تم ضبط 60 كرتونة داخل كل كرتونة 6 جراكن بلاستيك وزن الجركن الواحد 5 لترات باجمالى 1800 لتر، وزيت بدون اية بيانات او تواريخ صلاحية مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض، وعدد 1000 عبوة فارغة بلاستيك جاهزة للتعبئة وزن العبوة الواحدة 20 لترا مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض، 2000 عبوة فارغة بلاستيك جاهزة للتعبئة وزن العبوة 5 لترات مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.