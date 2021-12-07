مدير عام مايكروسوفت: توضح النتائج الإيجابية لمنصة التقاضي الإلكتروني

كشفت ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت، أن النتائج الإيجابية للإطلاق لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية تتمثل في تسريع إجراءات التقاضي بأعلى معايير الأمان والشفافية بما يساهم في جذب الاستثمار وتحسين بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة العدل اليوم برئاسة المستشار عمر مروان اليوم بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكروسوفت مصر ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفلوبمنت.

وصرح هشام البيه، رئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلوبمنت، بأن منصة التقاضي الالكتروني قصة نجاح ملهمة يرجع فضلها لروح التعاون الفريدة من السادة القضاة في المحاكم الاقتصادية ، ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط وشركة مايكروسوفت، وتوجه بالتهنئة إلى وزارة العدل على هذا الإنجاز الذي يعد نقطة انطلاق حيوية في خارطة التحول الرقمي.

وصرح وزير العدل في كلمته أن مصر تسعى بوعي وإدراك وقيادة رشيدة من رئيسها الرئيس السيسي إلى بناء دولة حديثة وتحقيق نهضة شاملة تبلورت في التوجيه الرئاسي بدخول مصر مجال التحول الرقمي لتحقيق التنمية والرخاء وضمان دقة العمل والأداء.

أكد أن وزارة العدل تحت مظلة ومتابعة رئيس الوزراء وضعت نصب عينيها منذ اليوم الأول وسعت إلى تحقيقه على كافة الأصعدة والقطاعات لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين مشيراً إلى أن ثمرة النجاح كانت حصاد العمل المشترك مع وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية وشركتي ميكروسوفت ولينك المتخصصتين في هذا المجال .

وأشار الوزير في حديثه إلى أن مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة، مثمناً في هذا الصدد الدور العظيم لوزارة الاتصالات في توفير الدعم اللوجيستي اللازم لاتمامه، معربًا عن شكره وتقديره إلى وزارة المالية على دورها البناء في إنفاذ المشروع وتوفير وسائل الربط المالي، وكذا الجهد الملموس من وزارة التخطيط في التنسيق بين شركاء العمل وتذليل عقبات إطلاق المشروع.