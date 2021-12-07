لشتاء 2021.. أنسب الطرق لتنسيق «الجواكت الجوخ» (صور)

بالتزامن مع فصل الشتاء حيث انخفاض درجة الحرارة وبرودة الأجواء، ترغب جميع السيدات في تحقيق المعادلة الصعبة والظهور بإطلالة أنيقة ومميزة وتشعرها بالدفء، لذا فإن الجواكت الجوخ هي الاختيار الأمثل.

ومن جانبهان تقول خلود حجازي مصممة الأزياء: «يعتبر الجاكت الجوخ قطعة أساسية في دولاب كل فتاة أو سيدة في الشتاء، فهو تصميم كلاسيكي وعصري في آن واحد، يعكس أسلوب كل سيدة تحب الأناقة، في كل موسم تقدّمه دور الأزياء بطرق جديدة لتجدينه بأشكال، قصّات وأقمشة عدّة تحاكي أسلوبك، كما تعتبر مهمّة تنسيق الجاكت الجوخ سهلة، فبإمكانكِ أن تعتمديه بالطريقة التي تريحك».

وأضافت لـ«الدستور»، أنه الخيار الأمثل الذي تلجأ إليه في فصل الشتاء سواء فوق البلوفر الصوف، أو من الممكن أن يتم ارتداؤه فوق الفورمال أو الفساتين الحريرية مثلًا أو الملابس الكاجوال في أيام شديدة البرودة، حيث يسام في التدفئة من درجات الحرارة المنخفضة.

وتابعت: «أن الجاكيت الجوخ الطويل يمكن اقتناؤه في الدولاب الخاص بفصل الشتاء، حيث يستوحي من المعاطف الرجالية، هو عادةً مصنوع من الجوخ ويغلق بـ3 أزرار أمامية، ومهما تبدّلت الصيحات والمواسم، يبقى هذا التصميم الذي سينقل أي طلة شتوية إلى مستوى آخر، نسّقيه مع بنطلون جينز وبلوزة بلون حيادي مثلاً، أو الجئي إلى لوك أكثر جرأة، إمّا في الاكسسوارات أو قصات الملابس الملفتة».

دولاب الفتيات

والجدير بالذكر أن لدولاب الفتيات في الشتاء طابع معين حيث يشمل قطع لا غني عنها مثل الجيبة الجلد البليسية الجواكيت الجينز القصير والطويل، المعطف الطويل، والسترات بالرقبة الطويلة، وكذلك البوت الطويل والهاف بوت وغيرها من القطع الأساسية بالنسبة للفتيات في فصل الشتاء، بالإضافة إلى الاكسسوارات المختلفة التي طالما نسعى لارتداؤها في فصول العام، أما الألوان الشتوية الدافئة فهي ألوان البنى بدرجاته المختلفة والهافان وكذلك اللون النبيتي بكافة درجاته وغيرها.