البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير فرنسا

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، السفير مارك باريتي، سفير فرنسا الجديد في مصر، الذي حضر للتعارف على قداسة البابا.

رافق السفير الفرنسي أثناء الزيارة جون كريستوف بوسيل مستشار الشئون الدينية بالخارجية الفرنسية الذي يزور مصر حاليًا.

دار حوار أثناء اللقاء حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأهمية إصداره. كما أعرب الضيوف عن رغبتهم في زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.