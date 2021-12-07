البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير فرنسا
استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، السفير مارك باريتي، سفير فرنسا الجديد في مصر، الذي حضر للتعارف على قداسة البابا.
رافق السفير الفرنسي أثناء الزيارة جون كريستوف بوسيل مستشار الشئون الدينية بالخارجية الفرنسية الذي يزور مصر حاليًا.
دار حوار أثناء اللقاء حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأهمية إصداره. كما أعرب الضيوف عن رغبتهم في زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.
قداسة البابا تواضروس الثاني جون كريستوف بوسيل مستشار الشئون الدينية سفير فرنسا الجديد لخارجية الفرنسية زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة وتستعد الكنائس لتنظيم صلوات تسبحة كيهك خلال أول شهر ديسمبر المقبل ومن أشهر الاساقفة الذين يترأسون صلوات كيهك بكل عام الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط والذي سيقتصرها خلال العام الحا ت الكنائس المصرية ة قداسة البابا تواضروس الثاني