سولاف فواخرجي تناقش مشاكل السجينات في «عنبر 6»

تنتظر الفنانة سولاف فواخرجي عرض مسلسلها الدرامي الجديد “عنبر 6" خلال هذا الشهر على منصة شاهد، وتناقش فيه أحوال السجينات في السجون النسائية.

وقالت سولاف، لـ"الدستور" إنها تقدم شخصية جديدة ومختلفة من خلال سيدة تدعي رهف تتعرض للاضطهاد وتدخل السجن على أثر أحد الجرائم وهو دور لم تلعبه من قبل وبه العديد من التفاصيل التي شجعتها على قبوله.

وتبدأ منصة "شاهد خلال أيام عرض " المسلسل الدرامي الجديد (عنبر 6)، وهو يجمع مجموعة من أبرز الممثلين العرب منهم سلاف فواخرجي وصبا مبارك وأيتن عامر ومن إنتاج شركة إيغل فيلم وإخراج على العلين ويطرح مسألة السجينات في قصص متفرقة ويتكون مسلسل “عنبر 6” من 12 حلقة.

تدور أحداث مسلسل “عنبر 6” حول روايات عن سجينات وراء القضبان في حكايات مختلفة تُطرح للمرة الأولى بين ممثلات من جنسيات مختلفة في إطار لا يخلو من التشويق، حيث يجمع المسلسل وجوهاً من لبنان منهم رنين مطر، ايلي متري، تاتيانا مرعب و القديرة رندة كعدي.

وكرم مهرجان بغداد الدولي للمسرح الفنّانة السورية سلاف فواخرجي خلال الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة والسياحة والآثار تحت شعار "لأن المسرح يضيء الحياة" الذي انطلقت فعالياته في العشرين من نوفمبر الماضي، بمشاركة 13 عرضًا مسرحيًا عراقيًا وعربيًا وحضور جماهيري كبير امتلأت به مسارح بغداد.

ونشرت سلاف فواخرجي عبر حسابها على إنستجرام صورًا من التكريم وكتبت: “شكرًا لكل المصورين والإعلاميين العراقيين”.