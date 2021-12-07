الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مداهمة وتشميع مركز لعلاج الإدمان غير مرخص بالشرقية

مداهمة
مداهمة

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وبالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة بقيادة العميد محسن القلش رئيس المباحث، وفي حضور مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالزقازيق.

تم خلالها مداهمة مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ومحتجز به عدد كبير من المدمنين، وبعض المرضي النفسيين، ويديره أشخاص غير مؤهلين، والمكان غير مستوفى للاشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرضهم إلي الخطر الداهم، هذا بالإضافة إلي مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلي انتشار العدوى بين النزلاء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المنشأة وهي عبارة عن مسكن بدون لافتات مكون من ستة طوابق، كل طابق به شقة تتكون من ثلاثة غرف وريسبشن وحمام ومطبخ علي مساحة 120م، بعزبة أبو طه التابعة للوحدة المحلية ببني عامر مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة مركز الزقازيق، وإحتجاز مشرفي هذه المنشأة والبالغ عددهم 4 أشخاص للعرض علي النيابة العامة.

كما تبين وجود حالة بها كسور قديمة بالقدم اليسرى والقدم اليمني، ولا تتوفر لها أي رعاية طبية، ووجه وكيل الوزارة على الفور باستدعاء سيارة الإسعاف ونقل الحالة لمستشفى الزقازيق العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتقديم الخدمات الطبية العلاجية له.

و جاء ذلك نتفيذاً لتوجيهات الدكتورة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط غير المرخص والمخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

محافظة الداخلية مباحث التموين امن الشرقية خدمات تعاون بدون ترخيص النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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