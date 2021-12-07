الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط سيارة «ملاكى» فى ترعة المريوطية

سقوط سيارة ملاكي
سقوط سيارة ملاكي في ترعة

سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بسبب اختلال عجلة القيادة، وأمكن إنقاذ قائدها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يُفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن قائد سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة من يده، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق، وسقوطها بالترعة.

وجرى إنقاذ قائد السيارة، وانتشالها من الترعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

طرق القيادة الآمنة

1. يجب التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.

2. يجب إجراء الفحص الأولى للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

3. يجب عمل تبديل للإطارات كل 7500 كم.

4. يجب التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

5. يجب التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه قد تم غلق الأبواب جيدًا قبل التحرك.

6. يجب التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

7. يجب عدم السير بالمركبة وبعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

8. يجب التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقتًا لأعين الآخرين أو الإقلال من كفاءة الرؤية أثناء القيادة الليلية.

9. يجب ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع.

 

10. يجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.

 

11. يجب عند اختبار الفرامل التأكد من أنه ليس هناك عجلة تتوقف قبل عجلة أخرى أو أن السيارة تنحرف يمينًا أو يسارًا عند الضغط على الفرامل أو أن الفرامل تتوقف مرة واحدة دون تهدئة.

 

سيارة ملاكي اختلال عجلة القيادة الترعة غرفة النجدة مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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