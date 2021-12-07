الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل يجمع 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بالمنيا

أموال
أموال

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجر، لاتهامه بالاتجار في السوق السوداء بالمنيا بحجم تعاملات تصل لثلاثة ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"، شقيقه "له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وتجميع الأول مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام "المقاصة".

ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد حالياً "خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقاً للفحص المستندي نحو 3 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نظام المقاصة المنيا مدخرات العاملين عامل الاتجار غير المشروع

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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