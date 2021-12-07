«نيكي» يُحقق أكبر قفزة في شهر مع انحسار مخاوف «أوميكرون»

حقق مؤشر نيكي الياباني أكبر مكاسبه في أكثر من شهر اليوم الثلاثاء، إذ انحسرت المخاوف بشأن تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، ما شجع المستثمرين على الإقبال على شراء أسهم مثل أسهم مجموعة سوفت بنك والأسهم المرتبطة بالسفر.

وارتفع المؤشر نيكي 1.89 بالمئة إلى 28455.60 نقطة، مسجلا أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية منذ الأول من نوفمبر.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.17 بالمئة إلى 1989.85 نقطة.

اقتفت الأسهم اليابانية أيضا أثر الزيادة في وول ستريت، إذ رحب المستثمرون ببعض التصريحات الإيجابية من مسئول أمريكي كبير بشأن المتحور الأخير.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر العالمي في شركات التكنولوجيا الذي تسبب في تراجع نيكي في الجلسة السابقة، 7.94 بالمئة ليكون صاحب أكبر نسبة مكاسب على المؤشر.

وارتفعت الأسهم المستفيدة من استئناف أنشطة اقتصادية، إذ قادت أسهم شركات الطيران ومشغلي خدمات السكك الحديدية المكاسب من بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في البورصة، بزيادة 4.17 بالمئة و3.06 بالمئة على الترتيب.



وفي الاسبوع الماضي، أعلنت الأسهم اليابانية عن انخفاضها متأثرة بمخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي أوميكورن المتحور الجديد من فيروس كورونا وتحول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لتبني سياسة نقدية أكثر تشددا.

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 0.65 بالمئة مسجلا 27753.37 نقطة بعد هبوطه بنسبة 1.04 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.54 بالمئة إلى 1926.37 نقطة لكنه يحوم فوق أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الأربعاء عند 1914.93.

ويشعر المستثمرون بالقلق من الأضرار الاقتصادية التي قد تنتج عن تفشي المتحور أوميكرون بعد أن أعلنت الولايات المتحدة رصد أول إصابة به.

ومما أثار قلق المستثمرين كذلك قول جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إن واضعي السياسيات سيبحثون إنهاء مبكرا لإجراءات التحفيز التي يتخذها البنك المركزي.

