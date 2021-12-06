الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير النفط العراقى يتوقع أن يصل سعر النفط الخام فوق الـ75 دولارًا للبرميل

النفط
النفط

توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن يصل سعر النفط الخام فوق الـ75 دولاراً للبرميل، فيما أشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط ‏(أوبك) تحاول أن تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي.
وقال وزير النفط، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين: "نتوقع أن يصل سعر النفط الخام فوق الـ75 دولاراً للبرميل"، لافتا إلى أن "أوبك تحاول أن تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي"، مضيفًا أنه "لا توجد أي ضغوط سياسية بشأن إبرام عقد توتال"، وأن "مشروع توتال لا يتضمن رهن الغاز العراقي".
وأشار إحسان عبد الجبار إلى أن "مشروع توتال سيعالج جميع المشكلات الموجودة في الصناعة النفطية بالبلد"، منوهًا بأنه "في نهاية عام 2024 سينخفض حرق الغاز بالحقول الجنوبية بنسبة 90%"، مؤكدًا أن "مغادرة إكسون موبيل من العراق كان قراراً استراتيجياً".
وأوضح وزير النفط العراقي أن "البصرة تنتج حالياً 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً"، مشيرًا إلى أن "جميع الأوائل بجامعات الهندسة الحكومية تم تعيينهم على قوة الوزارة العراقية".

فيما قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الأربعاء، إن تراجع أسعار النفط الخام مؤخرًا كان
بفعل المخاوف من توصية فنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن «عبد الجبار» قوله إن "موقف العراق بشأن الاستمرار بضخ الزيادة المقررة من قبل البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها، بحدود 400 ألف برميل أو توقفها يرتبط بقرارات اجتماع منظمة أوبك المقبل.
وأضاف، أن دول المنظمة وحلفاءها سيدرسون خلال الاجتماع المقبل" المتغيرات في العرض والطلب وتوقعات عدد كبير من المراقبين والمسؤولين في أوبك".

بغداد العراق النفط الخام النفط العراقي

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وائل لطفي

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