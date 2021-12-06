وزير الاتصالات ومحافظ أسوان يفتتحان مكتب بريد أسوان التاريخي (صور)

بعد تطويره..

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مكتب بريد أسوان الفرعي "البوستة القديمة"، بعد الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل هذا المبنى التراثي الذي يقع وسط المدينة، حيث روعي فيه بأن يحتفظ بطرازه المعماري الفريد.

جدير بالذكر أن مكتب بريد أسوان الفرعى يرجع تاريخ إنشاؤه إلى 9 سبتمبر من عام 1915 حيث يقع على مساحة 200 م2، بالإضافة إلى 15 جهاز حاسب آلى ليساهم هذا المكتب في خدمة نحو 50 ألف مواطن تقريبًا.

وزير الإتصالات ومحافظ أسوان



ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالدور البناء والتنموى لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدعم اللامحدود بتحقيق هذه النقلة النوعية في تطوير أداء مكاتب البريد بإجمالى 158 مكتب بريد على مستوى المحافظة، بجانب مجال التحول الرقمي والتكنولوجى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي «مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030».



وأكد محافظ أسوان، أن التكنولوجيا الرقمية التي تم تطبيقها بالمحافظة ساهمت فى تقديم خدمات متنوعة، مع الفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة، والقضاء على الفساد الإدارى والمالي.

وزير الإتصالات ومحافظ أسوان

ومن جهة أخرى قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في تصريحات سابقة: «نسابق الزمن لسرعة الإنجاز للمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" لأنها تأتى في مقدمة أولويات، واهتمامات القيادة السياسية بإعتباره أكبر مشروع تنموى تشهده الجمهورية الجديدة في تاريخها المعاصر، وهو الذي يستلزم التنسيق العرضى بين الجهات المنفذه لتوفير الجهد والوقت والإعتمادات المالية، بجانب المتابعة والدؤوبة لمعدلات التنفيذ لتحقق هذه المشروعات عوائدها الإيجابية وتكون ملموسة للمواطنين في القرى والنجوع في أقرب وقت ممكن لتحسين مستوى معيشتهم برفع جودة الخدمات والمرافق العامة المقدمة لهم».

وزير الإتصالات ومحافظ أسوان

جاء ذلك أثناء الاجتماع الدورى لمتابعة مشروعات حياه كريمة مع مسئولي الجهات المختصة، وبحضور نائبه أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد.



وكشف محافظ أسوان، أنه تم التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد والجهاز المركزى للتعمير بإنشاء 2 مجمع صناعى بقريتى بلانة بمركز نصر النوبة، والرمادى قبلى بمركز إدفو لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بإقامة مشروعات حرفية وصناعية متنوعة تعمل على إقامة قاعدة إقتصادية واستثمارية واعدة في هذه المناطق السكنية.