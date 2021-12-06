فرنسا تغلق النوادي الليلية حتى نهاية العام بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الإثنين، أنه تقرر إغلاق النوادي الليلية أربعة أسابيع اعتبارا من الاثنين المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة.

وبحسب "رويترز" فقد طالب كاستكس المواطنين الفرنسيين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، مشددا على أنه "لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى".

من جهته، قال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن "فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بمتحور (أوميكرون)، انتقلت العدوى في 4 منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب إفريقيا".

وأضاف: "الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية".

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل إصابة ثالثة إيجابية بمتغير "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جزيرة "لا ريونيون" الواقعة بالمحيط الهادي شرقي مدغشقر.

وقالت السلطات الفرنسية- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين- أن الحالة الثالثة ليس لها علاقة بالإصابتين السابقتين ولم تغادر البلاد، حيث ستكون هذه هي الإصابة الأولى للسكان الأصليين في الجزيرة.. موضحة أنه تم تسجيل هذه الإصابة بعد أحدث نتائج التسلسل الجيني للفيروس حيث إن شخصًا كان على اتصال بهده الحالة ومعرض لخطر الإصابة وسيتم فحصه.

وأضافت القناة أن الإصابة الثالثة المؤكدة والحالة المحتمل إصابتها بمتغير "أوميكرون" في مدرسة "إستيلا" الثانوية في "سانت-لو"، وسيتم إجراء اختبار جميع طلاب الصفين المعنيين نظرًا لظهور متغير "أوميكرون" بأحدهما.. مشيرة إلى أنه تم تنفيذ بروتوكول العزل الصحي على الفور، كما أنه تم فتح تحقيق حول الواقعة.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في 30 نوفمبر الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في جزيرة لا ريونيون وتعود الحالة لشخص كان قد سافر إلى موزمبيق في منتصف نوفمبر الماضي وعاد إلى "لا ريونيون" في 21 من نفس الشهر الماضي.