الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية.

وكان في استقباله، الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة، وخورس الشمامسة، وشعب الكنيسة المبارك.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة العظة حول عدة نقاط ومنها: ينقصك شيئًا واحدًا، ينقصك مخافة الله، ينقصك إيقاظ الضمير، ينقصك الشكر للرب، مختتمًا القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس للأحوال الرعوية للكنيسة.