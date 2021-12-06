الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

كنيسة قبطية
كنيسة قبطية

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية.

وكان في استقباله، الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة، وخورس الشمامسة، وشعب الكنيسة المبارك.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة العظة حول عدة نقاط ومنها: ينقصك شيئًا واحدًا، ينقصك مخافة الله، ينقصك إيقاظ الضمير، ينقصك الشكر للرب، مختتمًا القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس للأحوال الرعوية للكنيسة.

الانبا الانبا باسيليوس اسقف المنيا قداس التى البركة الرسولية الختامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«رياح تصل إلى عاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الثلاثاء

«حياة كريمة» تعيد إعمار المساجد: خطوة للقضاء على مخططات الجماعة الإرهابية

كن سفيرًا.. خريجو الدفعة الأولى من البرنامج يتحدثون لـ«الدستور»

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

شيخ الأزهر: الاستعمار الجديد يحاول فرض سلوكيات مرفوضة على الشرق

الرقابة الإدارية تضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا