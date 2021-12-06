صبا مبارك: وزني زاد 15 كيلو.. وفخورة بمنافسة «بنات عبد الرحمن» بالمسابقة الدولية (حوار)
عرض فيلم «بنات عبد الرحمن» ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو العرض العالمي الأول له حيث يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، حيث ضجت قاعة العرض بالتصفيق الحاد بعد انتهاء الفيلم.
وتخرجت الفنانة صبا مبارك من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية، وحجزت لنفسها مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين خاصًة من خلال مسلسل حكايات بنات، لتكون مميزة ضمن بنات جيلها في عالم الفن سواء من خلال ملامحها المميزة أو فنها المتميز وأداءها القريب لقلب الجمهور في الشارع المصري.
«الدستور» التقي الفنانة صبا مبارك، للحديث عن تجربة فيلم «بنات عبد الرحمن» سواء كانت في التمثيل أو من الإخراج، والحديث عن فتيات قريبة منّا في الشارع المصري والأردني، وعن أعمالها الفنية المقبلة التي تشارك فيها، وعن عودتها للسينما المصرية من جديد، وعدد آخر من الأمور.
- هل فيلم «بنات عبد الرحمن» أول طريق الفنانة صبا مبارك لدعم المرأة باستمرار؟
- لا، ليس بالضرورة بالمرة أن تكون أفلامي أو مسلسلاتي تتحدث عن اضطهاد المرأة، بشتغل المشروع اللي بيعجبني ليس بالضرورة أن يكون مع المرأة أو يضطهدها، وعلى الرغم من ذلك جميع فريق العمل تبعي سيدات، انا بدعم المرأة من منطق آخر، وليس بالضرورة أن أضل أعمل مشروع، الدعم هو التمكين من وجهة نظري في العمل تحديدًا سواء كان تصوير، أو مهندسات ديكور، ومصممات ديكور، لأن هذه المهن صعبة عندنا للنبات، لذا أنا بنتج أو بمثل فقط المشروع الحلو.
- هل توقعت صبا مبارك أن ينال الفيلم إعجاب الحضور بشكل قوي كما حدث؟
- الصراحة، كنت متوقعة عشان هذا هو التحدي بتاعي، ولكن لم أتوقع أن الناس تصفق وتحكي أنه برافو، ويعجبهم قوي كده، انا كان التحدي بتاعي هو إن الفيلم ينجح مع الجمهور، نفسي أعمل فيلم ينجح تجاري وفني، ولاقيت شعور طيب مرحب ودافئ ومعطاء ودي حاجة جميلة جدًا.
- ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير؟
- حقيقي الصعوبات كانت وقت عرض الفيلم، وليست أثناء تصويره يمكن الحاجة الوحيدة اللي شوي زعلتني هو زيادة وزني، لأن الجمهور المصري مش متعود يسمع لهجات أخرى لغلبة الصناعة المصرية، ولكني تفاجأت من رد الفعل على الفيلم في صالة العرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، خاصًة إنه جمهور عادي وليس سينمائيين أو نقاد.
- ما الشيء المميز في سيناريو «بنات عبد الرحمن» لتقبليه دون تردد؟
- من اليوم الأول لقراءة السيناريو تحمست كثيرًا، وحبيت إن الستات جمال، كل واحدة فيهم أحلى من الثانية، واتعرض عليّا جميع البنات وحسيت إن معملتش دا قبل كده فكنت حابة إني أعمل حاجة جديدة ومختلفة عن كل اللي فات، قعدنا سنتين نحضر فيه، ووزني زاد أكثر من 15 كيلو.
- والسبب وراء زيادة وزنك لـ15 كيلو؟
- الميزانية أول شيء كانت محددة، وكنّا بنصور في الصيف فكان صعب أحط «بروستاتيك» متخصصة، وخوفت إني بتحر، وإنها تلزق وتتفك عن وشي، وبعد زيادة وزني لبست بدلة تزود الوزن أكتر.
- مستعدة لهجوم جماعة الإخوان وغيرهم على شخصيتك في الفيلم بسبب النقاب؟
- ولا يهمني ولا يفرق معايا، خاصًة إني بعمل فيلم أردني بتفاصيله البيئية صحيحة، بجانب أن شخصيتي في الفيلم تنقبت غصب عنها، وعندما قررت أن تأخذ قراراتها بنفسها تخلت عن النقاب، وهي شخصية درامية اخترعناها، وأنا مش هعرف أقدر فكرة إن فيه جمهور يهاجمني، ولا قصدت أن إني أعمل تريند ولا أثير بلبلة، انا مؤمنة بالفيلم وشخصياته، وأقدر أدافع عنها كويس، والفيلم كله يمثلني، وجميع الشخصيات مستني انا شخصيًا وتمس قلبي.
- هل استخدمت الفنانة صبا مبارك دوبلير في الفيلم؟
- في «شوت» واحد فقط خوفًا من المجازفة بروح الحيوانات استخدمت دوبليرة، وباقي الشوتات والدور أنا، وأنا من قمت بقيادة السيارة.
- قولتي إنك إصابتي بالاكتئاب.. فلماذا أعلنت عن هذا.. وكيف تخطيتي هذه المرحلة؟
- الحمد لله على كل النعم، كنت بحارب الاكتئاب في الفترة الماضية ولكني مكنتش بحب اتكلم فيه، ولكن حابة أوضح للناس إن الأزمة النفسية مش شئ بسيط والوعي بالمرض النفسي حاجة مهمة جدًا، وإن الذهاب للطبيب النفسي وقت التعب ووقت الغضب وطوّال الوقت من أهم الأشياء الصحية باستمرار.
- ماذا مثل لك عرض فيلمك لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43؟
- أنا بحب مصر وفعلًا اعتبرها بلدي الثاني، ودائمًا أكرر هذا باستمرار، والصناعة الناس عندها أخلاق، وعشان أوصل لمرحلة إني الناس تحس إني مصرية، خدت وقت وجهد وإصرار وتحدي، إن الناس تحس إني مقدراهم وبنتنهم، وفرحت جدًا إن أول عرض عالمي للفيلم كان هنا في مصر وتحديدًا في مهرجان عظيم، وكبير وأنا بحبه جدًا مثل مهرجان القاهرة السينمائي، وفخورة بمنافسة الفيلم في المسابقة الدولية، خاصًة إن أسماء المحكمين "تخض"، ومهرجان القاهرة مهرجان عريق وبحبه وبحس إني في بيتي وأنا فيه.
- أيهما كان الأصعب دورك كمنتجة أم كممثلة في فيلم «بنات عبد الرحمن»؟
- معتقدتش إنه كان فيه تشابه بينهم لأقارن بين أصعبهم وأسهلهم، ولكن من وجهة نظري التمثيل أصعب شيء في العالم، لأن التمثيل من المهن اللي الإنسان بيتسعمل فيها نفسه، الأداة فيها هو الإنسان نفسه ومشاعره، وفيلم بنات عبد الرحمن سيظل من كلاسيكيات السينما الأدرنية.
- ماذا عن الأعمال الحالية للفنانة صبا مبارك؟
- حاليًا أعمل على تصوير شخصية ليبية في فيلم «السرب» مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال، وتأليف عمرو عبد الحليم، ومن بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، محمد ممدوح، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبد المغني، كريم فهمي.
- ماذا عن أعمال صبا مبارك الفنية المقبلة؟
- عندي حاجات كثيرة «عنبر 6» من سيناريو العمل، من تأليف هاني سرحان الذي يقود ورشة كتابة تتكون من سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مي سعيد، ويعد العمل معالجة درامية لـهاني سرحان ودعاء عبد الوهاب ويتولى المخرج على العلى إخراج المسلسل تم تصويره في لبنان، ومن المقرر عرضه في منتصف الشهر المقبل، وعندي «ليلة سقوط» يهدف إلى نقل صورة واقعية للأهوال التي مرت بالمنطقة العربية خلال أعوام ماضية.
- وهل بالضرورة أن تكون كل أعمال صبا مبارك الفنية هدفها رسالة معينة؟
- يهمني المشروع الحلو، معنديش إيمان إن الفن يقدم رسالة، والفن تبعي هدفه الترفيه، وترفيه محترم يعبر عنّا، ولا يكون مخالف لمبادئ الإنسان، بعيدًا عن الفلسفة والتنظير.
- أخيرًا.. ما رأي صبا مبارك في عودة المسلسلات الخماسية والسباعية؟
- بحس إن انتباه الناس مش طويل، بسبب إن الناس معندهاش وقت تقعد تستني حاجة 3 يوم، وإنها بتتيح القرصة إن الشخص يتفرج براحته في أي وقت وأي مكان، بجانب أنها تعطي للفنان راحته في الإبداع في الحاجة اللي بنعملها،خاصًة إن وقت التصوير مش كبيرة، والماتيرل مكثفة، والدراما مكثفة في حلقات عدد معين وبالتالي أكيد بتشد الجمهور بشكل أكبر.