صبا مبارك: وزني زاد 15 كيلو.. وفخورة بمنافسة «بنات عبد الرحمن» بالمسابقة الدولية (حوار)

عرض فيلم «بنات عبد الرحمن» ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو العرض العالمي الأول له حيث يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، حيث ضجت قاعة العرض بالتصفيق الحاد بعد انتهاء الفيلم.

وتخرجت الفنانة صبا مبارك من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية، وحجزت لنفسها مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين خاصًة من خلال مسلسل حكايات بنات، لتكون مميزة ضمن بنات جيلها في عالم الفن سواء من خلال ملامحها المميزة أو فنها المتميز وأداءها القريب لقلب الجمهور في الشارع المصري.

«الدستور» التقي الفنانة صبا مبارك، للحديث عن تجربة فيلم «بنات عبد الرحمن» سواء كانت في التمثيل أو من الإخراج، والحديث عن فتيات قريبة منّا في الشارع المصري والأردني، وعن أعمالها الفنية المقبلة التي تشارك فيها، وعن عودتها للسينما المصرية من جديد، وعدد آخر من الأمور.