الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يستقبل شيماء مبروك «أجدع ست فى مصر»

محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل شيماء مبروك

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، شيماء مبروك، والملقبة بـ"أجدع ست في مصر"، والتي تبلغ من العمر 41 عامًا، وتعول ثلاثة أطفال بمفردها عقب طلاقها وتحدث عنها كل وسائل الإعلام المختلفة، بسبب كفاحها وعملها "عاملة ديليفري" على دراجة هوائية، بالرغم من حالتها الصحية التي لا تسمح بذلك لمعاناتها مع الدوالي.

وخلال اللقاء وجه "رحمي" بتلبية كل مطالبها، حيث تكفلت مديرية التربية والتعليم بالمصاريف الدراسية للأطفال لحين التخرج، مع توفير دعم مادي لهم من خلال جمعية رعاية الطلاب.

وفي ذات السياق، تحملت مديرية الصحة برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحه بتوفير العلاج الخاص بها، وتوجيهها من الغد إلى مستشفى المنشاوي العام لإجراء كل الفحوصات والأشعة اللازمة، إلى جانب توفير دعم مادي وعيني من خلال مديرية التضامن الاجتماعي التي رافقتها إلى المنزل لمعاينته وتوفير كل الاحتياجات، كما عرض المحافظ توفير فرصة عمل لها أو توفير أحد الأكشاك التابعة للمحافظة أو توفير دراجة بخارية بدلاً من الهوائية تاركاً الاختيار لـ"شيماء" لاختيار ما يناسبها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

 

محافظ الغربية يستقبل أجدع مصر شيماء مبروك ويلبي كافة

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