وكيل «تعليم مطروح» يناقش موقف الخطة الاستثمارية وإجراءات توريد الوجبة المدرسية

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جتماعاً موسعاً، اليوم الإثنين، مع الشؤون المالية والإدارية والتوجيه المالي والإداري وإدارة التخطيط والمشتريات والتغذية بمقر ديوان عام المديرية، بحضور صباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية وذلك لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية 2021- 2022 وإجراءات توريد الوجبة الغذائية المدرسية الجافة .

وناقش وكيل تعليم مطروح مع الحضور إجراءات توريد الوجبة المدرسية للطلاب من مصنع التغذية التابع لديوان عام المحافظة، ونسبة الإنجاز والتنفيذ لتفعيل الخطة الاستثمارية مع تحديد الاحتياجات الخاصة بمدارس مطروح، والإجراءات التنفيذية بأعمال الطرح لهذه الاحتياجات طبقا للقانون وايجاد الحلول الفورية لمعوقات تنفيذ هذه الخطة.

وأكد "سلامة"، على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ الخطة الاستثمارية بتعليم مطروح وتطبيق إجراءات توريد الوجبة المدرسية طبقا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك لتؤدي الأهداف المرجوة منها خلال العام الدراسي الحالي .

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد افتتح، أمس الأحد، معرض الوسائل المبتكرة لرياض الأطفال والذي تم تنظيمه بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية تحت إشراف توجيه عام رياض الأطفال.

وتفقد المعرض والذي اشتمل علي مجلات حائطية ومطويات تناولت توعية الأطفال، بكيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك وسائل تعليمية مبتكرة ذات أفكار جديدة لتبصير وإرشاد البراعم للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة الجائحة .

وأشاد وكيل تعليم مطروح بتنظيم المعرض، مؤكدا أنه ضم كذلك وسائل تعليمية تهدف إلى تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية والصحية والعلمية لطفل الروضة، وصقل المهارات الحياتية لديه في سبيل تنشئة جيل واع مستنير قادر علي تحمل المسئولية .