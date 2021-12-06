الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع تاجر مخدرات وضبط 2 آخرين في تبادل إطلاق النار بدمياط

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أطلق 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وابلًا من الأعيرة النارية، على قوات الشرطة، أثناء محاصرتهما، داخل إحدى المراكب، والتي يقومان باستخدامها في تجارة المخدرات، مما دفع القوات للتعامل معهما بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرع أحدهم، وضبط الآخر ومتهم ثالث كان برفقتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط الخاريجن على القانون.

وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قيام عنصرين إجراميين أحدهما، سبق اتهامه فى 11 قضية «قتل، مخدرات، آداب عامة»، والآخر سبق اتهامه فى 6 قضايا «مخدرات، إبتزاز أموال، أحداث»، وسبق ارتكابهما جرائم سطو مسلح وقطع طرق وسرقات بالإكراه، ومطلوب ضبطهما فى قضية مخدرات، باتخاذ إحدى مراكب الصيد المستأجرة على شاطئ النيل، بدائرة القسم وكرًا لترويج وبيع المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، لاستهدافهما ولدى وصول القوات، واستشعارهما بها بادرا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهما تجاه القوات، فبادلتهما بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف.

أسفر ذلك عن مصرع أحدهما، وضبط الثاني، كما تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامى آخر، كان بصحبتهم سبق اتهامه فى قضيتى «مخدرات، سلاح»، وعُثر بحوزتهم على «2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، كمية من الذخائر، كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام، هاتفي محمول». 

 

العناصر الإجرامية الأعيرة النارية قوات الشرطة المراكب تجارة المخدرات

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