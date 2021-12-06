الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

عضو بالشيوخ: «أكاديمية المحاماة» مكسب نقابي طال النضال من أجله

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن أكاديمية المحاماة  كما تابعنا طوال الفترات الماضية، نستطيع أن نعتبرها مكسب نقابي طال النضال من أجله، ويواجهها الآن إشكالية لوجستية متعلقة بالمبنى الخاص بها، مشيرًا إلى أن المقترح المقدم من النائب سامح عاشور  وما تضمنه من بدائل – محل تقدير وإحترام- من شأنها  أن تحقق الغرض من الأكاديمية لحين توفير المبنى الخاص بها - ولكن لابد أن نضع فى اعتبارنا بيئة التحول الرقمي في مصر خلال الفترة الأخيرة وإمكانية أن تحقق جزء من حل هذه الإشكالية أيضًا.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدا على أن البدائل المطروحة بمقترح النائب سامح عاشور  تتضمن قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات السادة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات.

ولفت عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ إلى أن يضيف على ذلك إمكانية أن تتسع البروتوكولات مع وزارة الإتصالات وأن نكون أمام "دراسة أونلاين"، خاصة أنه من المنتظر أن نصطدم بـ"بعد المسافات" بالنسبة لمحامي المحافظات المطالبون بالالتحاق للدراسة في الأكاديمية وخاصة فى الصعيد، مختتما حديثه بالموافقة على مقترح النائب سامح عاشور وما تضمنه من بدائل من شأنها تحقيق حلم وجود أكاديمية المحاماة فى مصر  بجانب ضرورة الاستفادة من بيئة التحول الرقمي والتكنولوجي في مصر.

النائب حسانين توفيق مجلس الشيوخ أكاديمية المحاماة النائب سامح عاشور الجامعات المصرية

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